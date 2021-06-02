Количество операций с использованием платежных карт выросло на 22%, – Нацбанк

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам января-марта 2021 года составило 1,7 млн шт., а их сумма – 1,09 трлн грн, что на 22,1% и 18,3% соответственно больше, чем годом ранее

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Отмечается, что в первом квартале безналичные операции уверенно преобладали среди операций с платежными картами по количеству и сумме. Так, 9 из 10 операций были безналичными, что равно почти 90% от общего количества операций с платежными картами. Доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с карточками. В прошлом году в эти показатели составляли - 85,4% и 54,6% соответственно.

Всего за отчетный период количество безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось более чем на четверть (28%) и составило 1,51 млрд шт., а сумма – на треть (32%) и достигла 664,3 млрд грн.

В Нацбанке добавили, что в январе-марте наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях – 49,3% (или 402 млн операций), вместе с тем по сумме доминировали переводы с карты на карту – 42,1% (на сумму 280 млрд грн).

Кроме того, более трети от количества безналичных операций с платежными картами в I квартале 2021 года осуществлялись в сети интернет (36,7% на сумму 202,3 млрд грн).

С начала года общее количество платежных карт в Украине выросло на 3% до 75,3 млн шт. Из них более половины (54,2%) использовались в марте 2021 года для осуществления расходных операций.

При этом, количество бесконтактных карточек, которые использовали для осуществления операций, с начала 2021 года выросло почти на 10% до 14,1 млн карточек.

Указывается, что почти каждый десятый активная платежная карта - токенизована, а их количество составляет 4,2 млн, что на 6% больше, чем в начале года.