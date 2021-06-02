Нацкомиссия расширила список сомнительных финансовых проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР,

Таким образом, список скам-проектов пополнился Adal, Forex4you, Fortrade, FINANSA , "Торговый дом Карат, MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC и Sincere Systems.

"Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниям, или действуют по уже знакомому украинцам механизму – предоставление сверхбольшого процента кешбека по выданным подарочным сертификатам", говорится в сообщении.

Всего в перечень скам-проектов НКЦБФР отнес 64 проекта.

Под скам-проектами Нацкомиссия подразумевает инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, однако нацелены только на незаконное завладение средствами инвесторов.