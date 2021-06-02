Евросоюз запустил паспорта вакцинации от коронавируса

Европейский Союз запустил систему так называемых COVID-сертификатов, призванную способствовать отмене ограничений на путешествия, которые были введены в условиях пандемии.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, 1 июня система начала действовать в Болгарии, Греции, Дании, Германии, Польши, Хорватии и Чехии и до 1 июля должна охватить все 27 стран ЕС, а также Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию.

Система позволяет проверять на уровне ЕС достоверность COVID-сертификатов, которые будут подтверждать, что человек был вакцинирован от коронавируса, получил негативный тест или выздоровел. Документ будет выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном виде.

"Семь стран-членов – это хорошее начало. Я призываю другие страны присоединится как можно быстрее. Своевременные приготовления позволят системе заработать до 1 июля и ЕС сможет снова открыться для лета", – призвал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тиери Бретон.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще в конце марта заявил о необходимости разработки в Украине системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Евросоюза, США и Израиля.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.