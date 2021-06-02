Фонд соцстрахования с начала года начислил пособия для 1,5 миллиона человек
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В течение января-мая 2021 года за выплатами к системе общеобязательного государственного социального страхования обратились более 1,5 млн украинцев.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:
- временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, связанной с несчастным случаем на производстве;
- необходимости ухода за больным ребенком;
- необходимости ухода за больным членом семьи;
- ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
- временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
- протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- пребывания на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.
Пособие по беременности и родам предоставляется женщинам на период декретного отпуска, продолжительность которого в общих случаях составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).
Как сообщалось, по данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%.
Джерело: Кабмин