Кабмин утвердил классификацию ограничений при использовании земель

Кабинет министров утвердил классификацию ограничений в использовании земель, устанавливаемых комплексным, генеральным планами, детальным планом территорий (ДПТ).

Соответствующее постановление принято с двухдневной доработкой на заседании правительства 2 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, постановление расширит перечень ограничений использования земучастков, которые устанавливаются на основе других нормативно-правовых актов или заявлений заинтересованных лиц.

Классификация предусматривает выделение ограничений, которые устанавливаются исключительно комплексным планом пространственного развития территории громады, генпланом населенного пункта, ДПТ, а также ограничений, которые могут устанавливаться указанными документами в определенных параметрах, если не установлены другой документацией. Так, в первый список ограничений входят территории в границах красных, зеленых, голубых, желтых линий, в линиях регулирования застройки, участки для размещения социально важных объектов.

При этом для охранных территорий около объектов транспорта, связи, энергосистемы, санитарно-защитных зон, первого пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (строгого режима), прибрежных защитных линий водоемов, береговых, пляжных зон и других земель могут применяться в том числе другие ограничения.

Ведомости об ограничениях подлежат внесению в государственный земельный и градостроительный кадастры.

Утвержденная до вступления в силу классификации градостроительная и землеустроительная документация с установленными ограничениями будет действовать до принятия на местном уровне нового комплексного плана пространственного развития территории, генплана и ДПТ.

Ранее сообщалось, что запуск рынка будет способствовать росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет.