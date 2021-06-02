Украина сведет к минимуму содержание фосфатов в моющих средствах

Украина с 31 декабря 2023 года ограничит до минимума содержание фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах бытового назначения (до 0,1 г-0,2 г), а с 31 декабря того же года и до 31 декабря 2026 года поэтапно ограничит содержание фосфатов в моющих средствах промышленного назначения (до 0,05%-0,1%).

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Технический регламент моющих средств" правительство приняло на заседании 2 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, постановление предполагает ограничение содержания фосфатов в моющих средствах для стирки в бытовых стиральных машинах до 0,2 г в рекомендованной для стирки дозе для основного цикла стиральной машины, в бытовых посудомоечных машинах – до 0,1 г в стандартной дозе для загрузки посудомоечной машины столовым набором на 12 персон.

Кроме того, с этой же даты массовая доля общего фосфора в моющих средствах для ручного мытья, стирки и очищения, а также в других моющих средствах ограничивается содержанием 0,05% фосфора.

При этом предыдущий техрегламент включал только понятие "стиральный порошок" (с ограничением содержания фосфора до 0,5 г в рекомендованной для стирки в машине дозе) и моющее средство для бытовых посудомоечных машин (0,3 г) а новая редакция предполагает замену понятия "стиральный порошок" на "моющее средство для стирки" и детализацию на средства для бытового и промышленного использования.

Ограничения содержание общего фосфора в моющих средствах, используемых для промышленной стирки, мытья и очистки вводятся поэтапно: в средствах для промышленных стиральных машинах оно должно сократиться с 0,1% с 31 декабря 2023 года до 0,05% на 31 декабря 2026 года, для промышленных посудомоечных машин – с 0,25% до 0,1%.

При этом добровольное применение установленных ограничений возможно до наступления указанных дат.

Согласно документу, Кабмин обязал Миэкономики в течение шести месяцев с даты вступления в силу постановления обновить Перечень национальных стандартов определения методов проведения испытаний моющих средств на соответствие Техрегламенту моющих средств.

Кроме того, министерство совместно с Минприроды, Гостаможслужбой и Госпотребслужбой должно разработать и подать на утверждение Кабмина проект плана мер государственного рыночного надзора и госконтроля продукции на соответствие Техрегламенту.

Постановление вступает в силе через шесть месяцев с даты опубликования (за исключением установленных сроков снижения содержания фосфатов).

В пояснительной записке к документу отмечается, что, по данным официальной статистики, в течение последние годы сохраняется тенденция поступления в водные объекты Украины значительного количества фосфатосодержащих загрязняющих веществ.

Между тем внедрение ограничений на содержание фосфатов в моющих средствах позволяет ожидать существенный природоохранный эффект по улучшению экологического состояния украинских водоемов, в первую очередь крупных рек – главных источников питьевого водоснабжения, в частности, снижения их эвтрофикации ("цветения" воды).