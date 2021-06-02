Кабмин обнародовал прогноз развития экономики до 2024 года (обновлено)

Утвержденный Кабинетом министров Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривают курс доллара в коридоре 28-29 грн/$.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

По словам премьера, бюджетная декларация также предусматривает сокращение дефицита госбюджета до 3% с 2023 года, а госдолга – до уровня менее 50% ВВП.

Как уточнили в пресс-службе Министерства экономики, согласно базовому сценарию прогнозируется:

рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году;

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;

уровень безработицы в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 8%, в 2024 году – 7,8%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

"Предполагается, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов… Кроме того, трехлетним прогнозом предполагается оживление экспорта украинских товаров и услуг на внешние рынки", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ,Кабинет министров 31 мая принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая в том числе станет основой для подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год.