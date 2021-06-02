Правительство одобрило введение квоты на беспошлинный импорт сахара

Кабинет министров предложил Верховной Раде до 1 октября 2021 года сделать беспошлинным ввоз 120 тыс. тонн сахара для стабилизации ситуации на рынке данного продукта.

Соответствующий проект закона правительство одобрило на заседании 2 июня, передает Интерфакс-Украина.

Проект закона предлагает Верховной Раде дополнить раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины пунктом 4.4, предусматривающим соответствующие изменения в налогообложение ввозимого на таможенную территорию Украины сахара.

Согласно пояснительной записке к документу, Украина в 2020/2021 маркетинговом году произвела около 1,1 млн тонн сахара при потребности внутреннего рынка не менее 1,3 млн тонн из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и сокращения посевных площадей сахарной свеклы. Ограниченное предложение сахара на рынке вызвало резкий рост цен на данный продукт, при этом рост его импорта сдерживает снижение курса гривни.

Документ уточняет, что квота на ввоз 120 тыс. тонн будет распределяться между импортерами в порядке очередности подачи заявок в таможенный орган.

Как сообщалось, Минэкономики в апреле 2021 года заявило о невозможности стабилизировать цены на украинском рынке сахара с помощью рыночных механизмов в силу снижения внутреннего производства сахара. Ведомство предложило временное обнуление ввозной пошлины на импорт 120 тыс. тонн сахара белого до 1 октября 2021 года, что уменьшит ажиотажный спрос на него на внутреннем рынке и обеспечит конкурентное производство сахаросодержащих продуктов.

По данным ведомства, пошлина на ввоз сахара в Украину в настоящее время составляет 50% от его таможенной стоимости.