Кабмин отложил перевод пенсионеров на получение выплат через банки

Кабинет министров отложил перевод большинства пенсионеров, получающих выплаты через "Укрпошту", на обслуживание в банки до 2023 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №546 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Пенсионному фонду поручено провести конкурс для выбора организаций, осуществляющих с 1 января 2023 года выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей. Ранее Пенсионный фонд был обязан провести такой конкурс до 1 сентября 2021 года.

Как отмечает пресс-служба АО "Укрпошта", это означает, что текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года.

Согласно сообщению, основная причина, по которой инициативу отложили на два года, – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений. Сейчас банкоматы имеются лишь у 4% городов Украины, это значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как "Укрпошта" покрывает 100% населенных пунктов.

"До 2023 года доставку пенсий по-прежнему – наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения "Укрпошты". Уверен, за это время будет проведена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

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Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Однако уже в конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.