Газ от поставщика "последней надежды" получают 500 тысяч семей

По состоянию на конец мая ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке газа обслуживало более 500 тысяч домохозяйств.

В целом на конец мая ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% бытовых потребителей газа – 1,5 млн домохозяйств, включая клиентов ППН, сообщает пресс-служба компании.

"Клиенты ПОН в дальнейшем должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ. На сегодня в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" как поставщик последней надежды на рынке газа (ППН) повысила июньский тариф на 21% по сравнению с майским – с 9,57 грн/куб. м до 11,59 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Напомним, Кабинет министров летом 2020 года также утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.