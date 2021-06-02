Кабмин утвердил порядок ведения Аграрного реестра

Кабинет министров на заседании в среду, 2 июня, утвердил порядок ведения и администрирования Государственного аграрного реестра (ГАР), необходимый для создания единой информационной системы, которая будет содержать данные об агропроизводителях и полученной ими госпомощи.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает пресс-служба министерства.

"Этот порядок является важным основанием для введения информационного портала для производителей сельскохозяйственной продукции. Вопрос единого портала для них давно стоит остро, ведь ГАР – это не только информационный портал. Это и упрощенная регистрация, представление заявки на получение государственных дотаций и автоматическая проверка документов и сведений. А главное – устранение любых коррупционных рисков при распределении государственных дотаций на поддержку аграриев", – сказал министр.

Он напомнил, что в госбюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд грн на программы поддержки аграриев.

Лещенко отметил, что создание такого реестра предусмотрено законом "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины". Подача документов, их обработка, анализ и предоставление финансовой помощи производителям сельскохозяйственной продукции будет происходить автоматизировано. Кроме того, реестр будет синхронизирован с другими информационными порталами государства, что расширит его функционал для пользователей.

Как сообщалось, Кабмин расширил господдержку аграриев на 2021 год шестью новыми программами суммарно на 500 млн грн.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов - 240 млн грн; производителям, обрабатывающим мелиорированную землю, - 50 млн грн; производителям органической продукции - 50 млн грн; производителям картофеля - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн.