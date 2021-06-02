Система BankID завтра будет временно недоступна

Национальный банк Украины запланировал проведение технических работ с целью повышения производительности и отказоустойчивости системы BankID НБУ.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В связи с этим использование системы будет недоступно в четверг, 3 июня 2021 года, в период с 07:00 до 08:15.

Система BankID НБУ – крупнейшая государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователя от его банка поставщику услуги. Количество успешных идентификаций в системе за первый квартал 2021 года составило почти 4,5 млн.

Сегодня к системе подключены 35 банков (в том числе все системно важные), которые обслуживают 99% пользователей платежных карт. Поэтому для получения дистанционных цифровых услуг систему может использовать фактически каждый гражданин.

Hfytt cjj,ofkjcm xnj Национальный банк Украины усовершенствовал процесс присоединения к Системе Bank ID НБУ.