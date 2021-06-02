"Метинвест" и порт "Южный" договорились о повышении ставки перевалки руды на треть

Государственный морской порт "Южный" и компания "Метинвест" 1 июня подписали контракт на перевалку руды.

Как сообщили в пресс-службе компании, по этому контракту тарифы на перевалку руды выросли сразу на 33%, передает РБК-Украина.

В компании цены назвали завышенными и нерыночными, но отметили, что эти средства помогут государственному порту решить финансовые проблемы.

"По новому контракту госпорт получит высокую ставку перевалки – на 33% выше уровня 2020 года, когда порт получил прибыль около 0,5 млрд грн. Установленную ставку перевалки Группа считает завышенной и нерыночной, но при этом понимает, что такое увеличение ставки перевалки позволит уже в ближайшее время преодолеть финансовые проблемы, в которых порт "Южный" оказался под управлением предыдущего менеджмента, а также реализовать программу модернизации оборудования", – говорится в заявлении компании.

Кроме роста ставок, порт получит также гарантированные объемы перевалки, которые в 1,5 раза превышают те, на которых настаивал предыдущий руководитель порта Ковшар С.П.

"Этот контракт позволит компании выполнить обязательства по экспорту сырья потребителям. "Метинвест" надеется на дальнейшее развитие стратегических отношений с портом "Южный", при которых будет найдено взаимовыгодное решение в вопросах объемов и стоимости перевалки", – подчеркивают в компании.

Напомним, в конце мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. председателя порта Сергея Ковшара, и назначил на его место Александра Олейника. Это произошло после того, как Ковшара заподозрили в монопольном сговоре с частным портом "ТИС". Так, Ковшар потребовал от ГОК распределить объем перевалки поровну между портами "ТИС" и "Южный", то есть подарил частному порту своих клиентов. При том, что убытки "Южного" в 21 году уже превысили 50 млн грн.

Одновременно Ковшар прекратил перевалку железной руды в порту, вынуждая горняков пойти на свои условия. Промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации. Кубраков, в свою очередь, уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.