Кабмин упростил получение водительских прав для переселенцев

Кабинет министров на заседании в среду, 2 июня, внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами и Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей и других транспортных средств с целью обеспечения прав внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующими изменения предусматривают, что гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте проживания, предоставлена ​​возможность получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета транспортных средств.

Как отмечается в сообщении, до этого, если отсутствовали сведения о зарегистрированном месте проживания в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или Едином государственном демографическом реестре, временно перемещенные лица были лишены такой возможности.

"Учитывая, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, указанные изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой ВПО", – пояснили в Минрегионе.

Как сообщалось, 26 мая Кабмин одобрил постановление о внесении изменений в порядок пересечения контрольных пунктов (КПВВ) на транспортных средствах гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Таким образом, в случае потери регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для дальнейшего использования владелец транспортного средства или лицо, эксплуатирующее такое транспортное средство на законных основаниях, могут осуществить одноразовый выезд на этом транспортном средстве с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, которая подтверждает государственную регистрацию этого транспортного средства на территории Украины.

Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.

Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1, а именно мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей.