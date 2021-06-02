Кабмин упростил аренду водных объектов

Кабинет министров на заседании в среду, 2 июня, утвердил типовой договор аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Решение принято во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".

Принятое решение дает возможность одновременно оформить аренду искусственного водоема - пруда или водохранилища, земельного участка под водоемом и прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением.

Типовой договор упрощает процедуру оформления. Прогнозируется, что это увеличит количество арендаторов и поступление дополнительных средств в местные бюджеты.

Решение предусматривает, что: