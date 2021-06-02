Кабмин упростил аренду водных объектов
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Кабинет министров на заседании в среду, 2 июня, утвердил типовой договор аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Решение принято во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками".
Принятое решение дает возможность одновременно оформить аренду искусственного водоема - пруда или водохранилища, земельного участка под водоемом и прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением.
Типовой договор упрощает процедуру оформления. Прогнозируется, что это увеличит количество арендаторов и поступление дополнительных средств в местные бюджеты.
Решение предусматривает, что:
- будет заключаться один договор вместо двух - на искусственный водоем, земельный участок под водоемом и под прибрежной защитной полосой или гидротехническим сооружением;
- типовой договор учитывает интересы других водопользователей, осуществляющих спецводопользование, и запрещает арендаторам препятствовать их деятельности;
- арендатор должен принимать меры по охране и улучшению экологического состояния водного объекта и установленных режимов работы.
Джерело: Кабмин