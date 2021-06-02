"Энергоатом" заказал реконструкцию путей к хранилищу ядерных отходов за 337 миллионов

ГП "НАЭК "Энергоатом" 31 мая заключило соглашение с филиалом "Центр по строительству и ремонту пути "АО "Укрзализныця" о реконструкции железнодорожной ветки в Чернобыльской зоне за 336,7 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Согласно условиям договора, до конца года реконструируют существующий железнодорожный участок от станции Вильча до станции Янов в зоне отчуждения. Реконструкция предусматривает переустройство земляного полотна и полную замену верхнего строения. Это нужно для безопасной перевозки отработанного ядерного топлива с Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС на специальных железнодорожных транспортерах в транспортно-упаковочном комплекте к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), когда его введут в эксплуатацию.

Проект включает укладку бесстыкового пути и вваривание изостыков повышенной прочности со сваркой длинномерных плетей. Поэтому наибольшая сумма в итоговой ведомости ресурсов без НДС идет на транспортировку железнодорожным транспортом 42 км пути по 387 тыс. грн/км.

Поговор предусматривает аванс в размере 50% и выплату оставшихся 50% после выполнения работ.

Гарантийный срок эксплуатации составляет полгода. Уровень рентабельности указан 40%.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании сказано, что "Энергоатом" спросил у Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, какие предприятия за последний период реконструировали железнодорожные пути в зоне отчуждения. Агентство ответило ему, что реконструкцию ветки Вильча-Янов в зоне отчуждения может сделать только "Укрзализныця".

Еще "Энергоатом", учитывая особенности деятельности в зоне отчуждения и особенности проекта, обратился к "Укрзализныце" с вопросом, какие работы она уже выполнила на этом участке. В компании ответили, что в 2019 году уложено 4 км рейсошпальной решетки со стороны станции Вильча и расчисчен фронт работ с выполнением среднего ремонта пути со стороны станции Янов протяженностью 9 км, обеспечив заезд до ответвления на подъездной путь к площадке строительства ЦХОЯТ. Эти работы выполнил филиал "Центр по строительству и ремонту пути". Саму подъездную колею строило ЧАО "Укрэнергомонтаж".

По словам и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, компания рассчитывает поставить первую партию топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива не позже начала августа 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Есть диапазон в 1-2 месяца, чтобы ЦХОЯТ начал загружать первое топливо. Мы с "Укрзализницей" в тесном сотрудничестве начали достраивать подъездные пути к хранилищу. Делаем 3-5 км в день, чтобы можно было запускать топливо уже в начале августа", – сказал Котин на пресс-конференции.

При этом он отметил, что именно подъездные пути к хранилищу на участке Вильча–Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км были наиболее проблемным вопросом по ЦХОЯТ.

От также подчеркнул, что "Энергоатом" отказался от предложения Российской Федерации продолжить на текущий год поставки в эту страну отработавшего ядерного топлива, рассчитывая на начало работы ЦХОЯТ на территории ЧАЭС.

Как сообщалось, ранее Котин заявлял, что первая партия отработанного ядерного топлива, согласно графику, должна поступить в ЦХОЯТ в апреле 2021 года. Позднее он говорил о втором квартале 2021 года, после окончания строительства 43-километровой железнодорожной колеи до ЦХОЯТ.

Напомним, "Энергоатом" в декабре 2020 года завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Однако для полноценного запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса нужно проложить участок железнодорожного пути Вильча - Янов в Зоне отчуждения ЧАЭС протяженностью 43 км.