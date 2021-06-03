Кабмин одобрил рекомендации по критериям доступности Центров предоставления админуслуг

Методические рекомендации обеспечат единый подход к критериям, по которым будет рассчитываться территориальная доступность к админуслугам, и предоставят возможность быстрого доступа граждан к административных услуг.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

За первый квартал 2021 года образовались 511 территориальных подразделений и удаленных рабочих мест администраторов. Из них уже 63 соответствуют предложенным методическими рекомендациями критериям.

Минцифры планирует к 2024 году увеличить количество точек доступа до 3 867. Так, каждый украинец сможет получить качественные государственные услуги независимо от места проживания - в городе-миллионнике или маленькой территориальной общине с населением до 10 тыс. человек.

Новые точки доступа будут образовываться по двум ключевым критериям:

расстояние до точки доступа составит не более 14 км;

время, затраченное на дорогу, составит не более 30 минут транспортом при наличии развитой транспортной инфраструктуры.

"Наша задача-способствовать развитию сети ЦПАУ как количественно, так и качественно. Одобрение методических рекомендаций к критериям территориальной доступности позволит унифицировать подход к определению территориальной доступности ЦПАУ, территориальных подразделений и удаленных рабочих мест. Кроме этого, мы избежим так называемых "белых пятен" и улучшим доступ к услугам во время реформы децентрализации", - отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Рекомендации разработаны при поддержке Программы "U-LEAD с Европой" и проектов EDGE и SURGe, финансируемых правительством Канады.