Кабмин дополнительно выделил 400 миллионов на выплату больничных
Соответствующее постановление "Некоторые вопросы выделения средств для выплаты застрахованным лицам материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности" правительство утвердило 2 июня, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
После поступления на счет Фонда указанные средства будут направлены на выплаты пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.
Государственная финансовая помощь позволит сократить сроки финансирования материального обеспечения застрахованных лиц и частично компенсирует превышение объемов потребности в расходах Фонда над доходами, которое наблюдается в связи с пандемией.
Как сообщалось, по данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%. В связи с этим Фонд столкнулся с нехваткой средств для выплаты больничных.