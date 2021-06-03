Кабмин дополнительно выделил 400 миллионов на выплату больничных

Кабинет министров дополнительно выделил 400 млн грн финансовой поддержки для осуществления Фондом социального страхования Украины выплат по листкам нетрудоспособности.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы выделения средств для выплаты застрахованным лицам материального обеспечения по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности" правительство утвердило 2 июня, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

После поступления на счет Фонда указанные средства будут направлены на выплаты пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

Государственная финансовая помощь позволит сократить сроки финансирования материального обеспечения застрахованных лиц и частично компенсирует превышение объемов потребности в расходах Фонда над доходами, которое наблюдается в связи с пандемией.

Как сообщалось, по данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%. В связи с этим Фонд столкнулся с нехваткой средств для выплаты больничных.