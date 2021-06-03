Новый министр экономики получил четырех заместителей

Кабинет министров назначил четырех заместителей министра экономики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения № №546-549-р от 2 июня обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, первым заместителем министра экономики назначен Владимир Гринюк, заместителями – Кристина Голубицкая и Сергей Теленик. Кроме того, Ирина Новикова продолжит исполнять обязанности заместителя министра экономики после переименования министерства.

В то же время Кабмин своими распоряжениями №542-р и №543-р уволил с должностей заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Глущенко и Александра Романишина.

Согласно поданной декларации кандидата на должность, Владимир Гринюк – адвокат и преподаватель права Национального университета им. Т.Г. Шевченко. В 2018 году подавал декларацию на должность судьи Верховного Суда, в ней он указал себя бенефициаром крупной компании "Агрохимхолдинг", которой он руководил до апреля 2019 года.

Кристина Голубицкая подавала декларацию на должность главы госпредприятия "Национальные инновационные проекты". Она указала 811 тыс. грн дохода в 2020 году от общественных организаций "Фонд поддержки реформ в Украине" и "Фонд архитектуры реформ в Украине", а также от ООО "Объединенная регистрационная компания". В собственности Голубицкой – автомобиль PorscheMacan 2018 года выпуска, она также является учредителем общественной организации "Сила искусства".

Сергей Теленик до последнего времени возглавлял Департамент налоговых расследований Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Перед этим Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.