Суд заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал для бывшего главы правления одного из крупных украинских банков меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.

"Срок действия меры пресечения – до задержания фигуранта та доставки его к месту уголовного производства для рассмотрения вопроса о применении выбранной меры пресечения судьей при участии подозреваемого и изменении выбранной меры пресечения", – говорится в сообщении.

Полный текст решения будет объявлен 7 июня.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Тelegram, речь идет об экс-главе правления "Приватбанка" Александре Дубилете.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не может приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным израильскими властями.

Напомним, 2 июня Хозяйственный суд города Киева закрыл производство в деле по иску бывшего главы правления и миноритарного акционера "Приватбанка" Александра Дубилета о признании недействительными договоров, согласно которым государство приобрело в собственность 100% акций "Приватбанка" в декабре 2016 года.