Преступники украли 17 миллионов под видом торговли миниральными удобрениями, – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении восьми участникам преступной организации, которая завладевала чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, злоумышленники, среди которых граждане Украины и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи сельскохозяйственным предприятиям дизельного топлива и минеральных удобрений, которые они не собирались поставлять, завладели более 17 млн грн пострадавших.

Правоохранители провели 58 одновременных обысков на территории Киева, Киевской и Одесской областях по месту проживания подозреваемых, в офисах и гаражных помещениях, а также транспортных средствах участников группировки.