Зеленский хочет обязать публичных чиновников декларировать контакты с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает обязать публичных служащих подавать декларацию о контактах с олигархами, включенными в соответствующий реестр.

Согласно президентскому законопроекту №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", публичный служащий после контактов с олигархом или его представителем не позднее следующего дня после такого общения должен заполнить на официальном веб-сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины декларацию о контактах, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект разъясняет, что контактом считается встреча и разговор, в том числе проведенные онлайн, любого содержания.

При этом лица, включенные в реестр, и их представители обязаны перед началом встречи или беседы сообщать публичным служащим о факте включения в реестр сведений о себе или лицах, которых они представляют.

Обязанность представления декларации о контактах распространяется на президента Украины, спикера Верховной Рады, его заместителей, народных депутатов, премьера и вице-премьеров, министра и его заместителей, главу СБУ и его заместителей, генерального прокурора и его заместителей, главу Национального банка и его заместителей.

Декларацию о контактах также обязаны заполнять судьи Конституционного суда, судьи, руководитель постоянно действующего образованного президентом вспомогательного органа и его заместители, председатели и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Высшего совета правосудия и других государственных коллегиальных органов.

В числе должностных лиц, обязанных подавать декларацию о контактах, - секретарь Совета национальной безопасности и обороны и его заместители, главы Государственного комитета телевидения и радиовещания и их заместители, Фонда государственного имущества, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, директоры Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и их заместители.

Кроме того в числе декларантов - уполномоченный Верховной Рады по правам человека; государственные служащие, занимающие должности государственной службы категории "А"; председатели местных государственных администраций, их первые заместители и заместители; военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которым присвоено высшее воинское звание; лица начальствующего состава правоохранительных органов и сотрудников других органов, которым присвоено высшее специальное звание.

Согласно законопроекту, нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической или дисциплинарной ответственности.

Декларация о контактах должна содержать сведения о подавших информацию лицах, о включенных в реестр олигархах и их представителях, с которым произошел контакт, дате и месте беседы и ее кратком содержании.

В переходных положениях к законопроекту указано, что действие закона будет ограничено 10 годами. Также, согласно переходным положениям, Кабинет министров должен в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом после вступления его в силу, а также обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом.