"Укрзализныця" восстановит еще два поезда к морю

АО "Укрзализныця" с 10 июня восстанавливает курсирование еще двух "морских" поездов: №472/471 Днепр-Бердянск и №552/551 Кривой Рог-Бердянск.

Как сообщает пресс-служба компании, поезда будут отправляться по четным числам, в обратном направлении – по нечетным.

Отправление из Днепра ожидается в 22:50, прибытие в Бердянск – в 8:23, отправление из Кривого Рога – в 21:20, прибытие в Бердянск – в 8:23.

Напомним, с 10 июня "Укрзализныця" запускает "морской" рейс из Львова в Бердянск. Также в июне запустят два новых рейса в Одессу – из Сум и Чернигова. Кроме того, с 14 мая начал курсировать новый летний поезд для жителей Волыни и Полесья, который объединил Ковель и Николаев.