Украина и Грузия договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его грузинский коллега Ираклий Гарибашвили договорились активизировать двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество Украины и Грузии.

Об этом сообщили главы правительств двух стран во время совместного брифинга в Тбилиси, передает Интерфакс-Украина.

"Уверен, что достигнутые во время сегодняшних переговоров договоренности станут толчком для активизации двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, развития совместных инвестиционных, инфраструктурных, логистических проектов, будут содействовать координации в сфере туризма и борьбы с пандемией коронавируса", - сказал Шмыгаль.

По его словам, стороны договорились провести в 2021 году 10-е заседание совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а в ближайшее время пройдут заседания рабочих групп по транспорту, энергетике, сельскому хозяйству и туризму.

Шмыгаль подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено развитию международных транспортных коридоров и грузовых перевозок между черноморскими портами стран.

Среди прочего, стороны уделили внимание вопросу энергетической безопасности.

В свою очередь Гарибашвили подчеркнул, что Украина остается одним из важнейших торговых партнеров Грузии. По его словам, страны должны усилить сотрудничество в транспортной и логистической сфере, а также туристической отрасли.