Рада приняла закон о налоге на Google, Apple и Netflix
Соответствующий проект закона №4184 поддержали 283 народных депутата, передает пресс-служба парламента.
Отмечается, что закон направлен на увеличение доходов государственного бюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины. Кроме того, документ направлен на создание благоприятных условий эффективного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.
Как сообщается в пояснительной записке, речь в первую очередь идет о введении налога на покупку гражданами Украины услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking и других. После принятия закона они будут обязаны заплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.
Закон исключает норму из Налогового кодекса, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.
Также закон освобождает от уплаты НДС поставку электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.
Кроме того, закон определяет понятие "электронные услуги", устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (В2С), устанавливает упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может проходить отдаленно в электронной форме на специальном веб-сайте.
Также нерезиденты освобождаются от обязательства регистрировать налоговые накладные. При этом, предусмотрена уплата налогов для нерезидентов в иностранной валюте.
Закон также включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС.