Украина и Грузия договорились о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили во время встречи в Тбилиси договорились в ближайшее время заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации против коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересован в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", – отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, договор о взаимном признании сертификатов о вакцинации Украина также заключит с Молдовой.