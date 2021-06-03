Рада приняла первый закон для "налоговой амнистии" от Зеленского

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в статью 16 закона "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5155 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон призван урегулировать вопросы в сфере валютного регулирования, связанные с проведением в Украине одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.

В частности, законом предусмотрено освободить физлиц, подавших специальную добровольную декларацию, от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля.

Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Как сообщалось, этот закон является одним из пакета документов, призванных урегулировать проведение анонсированной президентом Владимиром Зеленским так называемой "налоговой амнистии".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як держава хоче взяти під контроль доходи та видатки українців