Рада приняла первый закон для "налоговой амнистии" от Зеленского
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5155 во втором чтении проголосовали 255 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон призван урегулировать вопросы в сфере валютного регулирования, связанные с проведением в Украине одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.
В частности, законом предусмотрено освободить физлиц, подавших специальную добровольную декларацию, от штрафных санкций за нарушение валютного законодательства или нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля.
Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Как сообщалось, этот закон является одним из пакета документов, призванных урегулировать проведение анонсированной президентом Владимиром Зеленским так называемой "налоговой амнистии".
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