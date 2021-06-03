"Интерпайп" Пинчука сократил квартальную прибыль на 90%

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-марте текущего года сократила чистую прибыль на 90,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $12,826 млн с $133,064 млн.

Как сообщается в промежуточном отчете компании по операционным и финансовым результатам за три месяца 2021 года, в январе-марте 2021 года выручка снизилась на 19,9% - до $200,952 млн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным компании по итогам I кв.-2021, показатель EBITDA сократился на 53%, до $40 млн, сумма капитальных инвестиций увеличилась на 58% – до $17 млн.

Чистый долг составил $53 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) в размере 0,2x.

Отмечается, что в I кв-2021 "Интерпайп" продолжал работать в сложных условиях на рынках, что отразилось на его финансовых результатах. Общая выручка снизилась на 20%, главным образом на фоне ухудшения показателей железнодорожного дивизиона после введения эмбарго РФ на импорт украинской ж/д продукции. Так, выручка дивизиона ж/д продукции упала на 53% при снижении объемов продаж на 32%.

В результате показатель EBITDA за первый квартал 2021 года сократился на 53%. Дополнительный негативный эффект связан с продолжающимся глобальным ростом рыночных цен на товары и металлопродукцию. При этом отпускные цены на стальные трубы и ж/д продукцию отставали от удорожания производственных затрат.

В то же время "Интерпайп" увеличил объем капитальных инвестиций, вложив $17 млн в капремонты и развитие производства.

По состоянию на 31 марта 2021 года, общий долг компании снизился до $110 млн после полного погашения еврооблигаций-2024 26 января 2021 года, сохранив коэффициент чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) на низком уровне 0,2x.

Генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что стремительное ралли цен на сырье и металлопродукцию в январе-марте 2021 года оказали давление на финансовые показатели компании.

"Учитывая, что обычно цикл продаж труб и железнодорожной продукции составляет 2-4 месяца, мы не могли оперативно перекладывать рост затрат при ценообразовании. В то же время сейчас мы видим, что уверенность на рынках и спрос на трубы растут, что позволяет нам более агрессивно повышать цены новых заказов. С 9 февраля 2021 года РФ ввела эмбарго на импорт украинской ж/д продукции, что привело к значительному снижению финансовых показателей нашего железнодорожного сегмента в первом квартале", - пояснил топ-менеджер.

Вместе с тем, по его словам, уже в первые месяцы второго квартала компании удалось перенаправить объемы продаж колес, потерянные из-за российского эмбарго, в другие регионы: США, СНГ, Европа и Индию, почти восстановив объемы производства железнодорожной продукции до уровней, предшествующих введению эмбарго.

"Кроме того, успешное размещение еврооблигаций на сумму $300 млн в мае обеспечило "Интерпайп" достаточной ликвидностью для обеспечения программы капитальных вложений и финансирования потребностей в оборотном капитале", - подчеркнул Храйбе.

Как сообщалось, "Интерпайп" в 2020г сократил чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до $195,116 млн с $828,65 млн, выручка снизилась на 22,9% по сравнению с 2019 годом – до $865 млн. Компания получила $273 млн EBITDA, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Капинвестиции в 2020 году сократились на 26%, до $44 млн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,5 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.