Президент Владимир Зеленский возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей, который будет заседать раз в месяц.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Конгресс – это мощный инструмент решения ключевых проблем в деятельности местного саморегулирования. Мы считаем, что он станет наибольшей площадкой в Украине в ближайшее время для решения насущных проблем и деятельности органов местного самоуправления, их сообществ и ассоциаций", – сказал Ермак.

По его словам, "в скором времени начнет работать президиум Конгресса, который будет возглавлять президент и который будет собираться ежемесячно".

"Ежемесячно позиция и мысли представителей громад от маленьких городов до городов-миллионников будет услышана и обработана должностными лицами страны. Ни один из вопросов, который будет подниматься членами обеих палат Конгресса, не останется без внимания ни Конгресса, ни Офиса президента", – заверил он.

Как писал Цензор.НЕТ, к участию в Конгрессе не был приглашен мер Киева Виталий Кличко, который возглавляет Ассоциацию городов Украины. Подробнее читайте в материале: Офіс Зеленського проти Кличка. Серія №2. Удар з місцевого флангу

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины". Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов.

Также Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Конгресс состоит из главы, президиума, Палаты местных властей и Палаты регионов.