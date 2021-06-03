Минфин предложил повысить ренту на добычу железной руды в 2,5 раза (обновлено)

Зарегистрированный в Верховной Раде так называемый "ресурсный" законопроект правительства №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс предусматривает повышение ренты на добычу железной руды в 2,5 раза.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас", – пояснил Марченко.

"Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за "бедную руду" 19,20 грн за тонну, а за "богатую руду" – 204 грн/т. После принятых изменений, этот показатель составит 507,80 грн/т", – уточнил глава Минфина.

Он также сообщил, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС.

Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Марченко добавил, что законопроект также предусматривает повышение налога на выбросы загрязняющих веществ в воду в 1,6 раза и в дальнейшем постепенно увеличиваться до 8 раз в 2029 году. Ставки налога за выбросы СО2 поднимутся в 3 раза.

"Кроме того, разработан еще один законопроект, который предусматривает предупреждение потерь бюджета, которые происходят за счет существования теневых схем на рынке сельхозпродукции. Бюджетное возмещение НДС при экспорте с/х будет применяться только после поступления валютной выручки за такие экспортируемые товары", – добавил министр.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в целом принятие законопроекта позволит получить дополнительные поступления в сводный бюджет в размере около 50 млрд грн в год, тогда как ранее поступления от предусмотренных проектом закона норм министерство оценивало в 60 млрд грн.

Читайте также: Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Среди прочего, законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год. В частности, предлагается с июля 2021 года изменить базу на рыночную цену на руду с содержанием железа 62%, а также ввести дифференцированные ставки ренты в зависимости от цен на руду.

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского добывает 60% железной руды в Украине.