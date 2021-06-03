Рада узаконила весовой контроль на дорогах с помощью камер

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3742 во втором чтении проголосовали 280 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ, в частности, законодательно закрепляет полномочия "Укртрансбезопасности" относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автодорогам транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают нормативы во время осуществления габаритно-весового контроля

Кроме того, предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Так, со 100 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время с 1,7 тыс. грн до 17 тыс. грн) увеличивается штраф за предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов (в том числе международных) без оформления необходимых документов. Устанавливается также штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов за отказ от передачи уполномоченному лицу центрального органа исполнительной власти по безопасности на транспорт для проверки.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, документом установлен штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс.; свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс.; более 30% - 3 тыс. При этом перед голосованием во втором чтении из законопроекта было исключено наказание в виде штрафа за превышение габаритно-весовых норм до 5%.

Помимо этого, "Укртрансбезопасности" разрешается сопровождать транспортное средство, что имеет признаки нарушения норм весовых параметров на расстоянии не более 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а кже запрета дальнейшего движения такого транспорта.