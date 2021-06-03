Кабмин повторно назначил временного главу Госархстройинспекции

Кабинет министров исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) директора департамента этого ведомства в Луганской области Сергея Галицына.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №555-р от 2 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Сергей Галицын с 2015 года возглавлял департамент Госархстройинспекции в Луганской области, где в 2019 году заработал 416,48 тыс. грн зарплаты, согласно последней поданной декларации. Кроме этого, в том же году он получил 104,94 тыс. грн пенсии и 18,4 тыс. грн помощи от государства для временно перемещенных лиц.

Как сообщалось, Кабмин уже назначал Галицына и.о. главы Госархстройинспекции 24 февраля.

"Но поскольку срок временного исполнения обязанностей на вакантной должности государственной службы не может превышать три месяца, директор департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области Сергей Галицын вовремя сложил полномочия и.о. председателя ГАСИ", – отмечается на сайте ведомства.