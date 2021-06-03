"Укрзализныця" переведет свои заводы и предприятия на закупки через ProZorro

Акционерные общества и заводы, которые на 100% принадлежат АО "Укрзализныця", уже с 1 августа 2021 года перейдут на максимально публичный и прозрачный механизм любых закупок для своих нужд.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Поэтому, по его словам, вышеупомянутые предприятия переведут все закупки в электронную систему ProZorro, которая объединяет одновременно все авторизованные электронные площадки. Это позволит привлекать более широкий круг участников, в отличие от отдельно взятой электронной площадки с ее ограниченным кругом пользователей, и предоставлять фактически полный контроль за прозрачностью закупок как непосредственно компании, так и обществу, СМИ, контролирующим органам.

"К сожалению, еще до недавнего времени существовала практика, когда наши заводы и другие предприятия закупали товары и услуги на различных отдельных коммерческих электронных площадках или без конкурса вообще, ведь они не имели правового статуса "заказчиков", что определенный законом "О публичных закупках". На выходе мы имели отсутствие логики хода и результатов торгов и фактическую возможность закупки у договоренных посредников", - подчеркнул Юрик.

По его словам, это была такая ситуация, при которой ни "Укрзализныця", ни участники рынка, ни государственный или общественный контроль не могли публично следить за закупкой, изменениями, которые вносятся в условия тендерной документации, заключенными договорами и тому подобное.

"Все это и порождало коррупционные риски, которые ничем не хуже снежного кома, если это продолжалось бы. Однако решением правления мы меняем эту практику и с 1 августа все эти закупки будут происходить исключительно на ProZorro через инструмент "Допороговая закупка" и будут полностью доступны к просмотру от старта до успешного результата", - отметил Юрик.

Глава компании также сообщил, что "Укрзализныця" уже имеет первые положительные результаты аналогичного решения по отдельным закупкам собственно самого АО "Укрзализныця".

"С февраля этого года наши филиалы провели 41 процедуру закупки товаров для предотвращения COVID-19 с использованием указанного инструмента "Допороговая закупка" - и результат не заставил себя долго ждать - имеем экономию средств от ожидаемой цены более 27%. Идем дальше и переводим все на честные и прозрачные рельсы. Уверен, от этого выиграют все", - резюмировал он.