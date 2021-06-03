Фонд гарантирования продал активы ликвидируемого банка на 21 миллиард с дисконтом 99%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выручил 148 млн грн от продажи пула активов банка "Финансовая инициатива" (речь идет о портфеле кредитов юрлиц) с общей суммой долга в 20,7 млрд грн.

Стартовая цена продажи лота была установлена на уровне 740 млн грн, в ходе торгов она могла снизиться максимум до 148 млн грн, отмечает Finbalance.

Как отмечал Фонд гарантирования, часть соответствующих кредитов находится в залоге НБУ.

"Активы в составе пула связаны с одним владельцем – акционером банка. В частности, пять крупнейших заемщиков, чья доля составляет 23% номинальной стоимости кредитного портфеля, являются связанными лицами", – отмечали в Фонде.

В обеспечении по кредитам – нежилая и коммерческая недвижимость общей площадью около 77 тыс. кв. м, сельскохозяйственные товары и оборудование. Объекты недвижимости расположены преимущественно в Ивано-Франковске, Львовской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Балансовая стоимость всего обеспечения – 91,3 млн грн.

Ранее все эти активы уже выставлялись на продажу – индивидуально и дважды в составе пула, с постепенным снижением цены на 80%, однако пока не были приобретены.

Кроме этого, 28 мая планировался еще один "голландский" аукцион по продаже пула активов банка "Финансовая инициатива" на 11,2 млрд грн.

Стартовая цена лота была установлена на уровне 78,1 млн грн, в ходе торгов она могла снизиться до 39,05 млн грн.

"Основа пула – 151 право требования по кредитным договорам юридических лиц (составляет более 99% балансовой стоимости пула активов). Также в него вошли дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженностью физических лиц. В обеспечении по кредитам – коммерческая недвижимость площадью 254 кв. м, расположенная в Хмельницкой области, а также оборудование, товары, депозиты, имущественные права",– сообщал Фонд.

Напомним, 22 мая 2019 года Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" сроком на два года. Постановление НБУ об отнесении ПАО "КБ "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных" было принято еще 23 июня 2015 года. Однако ликвидация банка не могла начаться из-за решений судов.

ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" основан в 2005 году.