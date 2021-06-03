Продажи подержанных автомобилей в мае увеличились на 8%, – "Укравтопром"

За май 2021 года свои первые украинские номера получили 33,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 8% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Как следствие, растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенных б/у авто остается Volkswagen. За месяц 5,6 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте - Ford. В течение мая было зарегистрировано 3,2 тыс. б/у автомобилей этого бренда.

Третьей по популярности стала Renault с результатом почти 3 тыс. машин.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 2,6 тыс. автомобилистов.

амыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

Самой популярной подержанной иномаркой мая стала Renault Megane. За месяц украинцы зарегистрировали 2 205 авто этой модели.

Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс. легковых авто с пробегом, что на 45% больше, чем в прошлом году, и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.