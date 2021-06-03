Германия закрывала воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за Беларуси

Германия в среду, 2 июня, вводила кратковременный запрет на использование воздушного пространства страны для российских авиакомпаний "Аэрофлот" и S7.

Об этом сообщило министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, передает Deutsche Welle.

Запет был введен после того, как немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и Санкт-Петербург "из-за отсутствия согласования с властями" России.

После этого Федеральное ведомство авиации Германии закрыло воздушное пространство страны для самолетов авиакомпаний из РФ.

Однако после такого шага властей Германии Lufthansa сразу же получила разрешение российских властей выполнять полеты в города РФ до конца июня. Рейсы германского перевозчика должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс.

В свою очередь Германия вновь открыла свое воздушное пространство самолетам российских авиакомпаний. Российская сторона подтвердила, что разрешения получены.

Как сообщалось, ранее российские авиационные власти отказались согласовать полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпании, пытавшихся на пути в Россию облететь воздушное пространство Беларуси.

Напомним, ранее шесть государств запретили своим авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также совершать рейсы между странами – такие ограничения установили Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия.

Перед этим Европейский авиационный регулятор призвал все авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности, заявив, что принудительное изменение направления полета рейса Ryanair поставило под сомнение способность страны обеспечить безопасное небо.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он и его девушка были задержаны.