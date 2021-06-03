ФБР обвинило российских хакеров в кибератаке на крупнейшего производителя мяса

За организацией кибератак на крупнейшего мирового производителя мяса, компанию JBS, стоит связанная с Россией группа хакеров Revil.

Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР) США, передает Голос Америки.

"Мы относим нападение на JBS к REvil и Sodinokibi и тщательно работаем над привлечением этих деятелей к ответственности. Мы продолжаем работать над тем, чтобы создать риски и последствия и привлечь виновных киберпреступников к ответственности", – заявили в ФБР.

По данным Объединенногно союза работников пищевой промышленности и торговли США (UFCW), из-за кибератаки JBS была вынуждена остановить девять заводов по производству говядины в США. В целом JBS принадлежит 84 объекта в США, где работает более 64 тыс. человек. В компании сообщили, что смогут восстановить работу всех своих заводов в четверг, 3 июня.

Ожидается, что президент США Джо Байден обсудит вопрос кибератак во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня.

Как сообщалось, в прошлом месяце с российскими злоумышленниками связывали кибератаку на трубопровод Colonial, который поставляет 45% топлива на Восточное Побережье США. Тогда кибернападение привело к нехватке топлива в некоторых регионах.