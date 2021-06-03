Харьковский коксовый завод оштрафовали на 3,5 миллиона за вред экологии
Об этом сообщила руководительница Госэкоинспекции Харьковской области Инесса Сосина, передает Суспильне.
"Было вынесено решение сегодня. Удовлетворен иск прокуратуры в интересах экоинспекции. Они не обязаны выплачивать эти деньги, пока решение не вступит в силу", - сказала Сосина.
К выводам относительно загрязнения заводом воздуха пришли эксперты из Института судебных экспертиз имени Бокариуса,
"Указанное предприятие в период с 11 декабря 2019 года по 3 сентября 2020 года осуществляло в сверхнормативном режиме выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не имея соответствующего разрешения, чем нарушило ст. ст. 10, 11 закона Украины "Об охране атмосферного воздуха", - говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.
Ранее Государственная экологическая инспекция провела проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" (Харьков) и обратилась в Харьковский окружной административный суд с иском о прекращении деятельности предприятия.
Во время проверки Госэкоинспекция выявила ряд нарушений природоохранного законодательства на коксовом заводе, в частности, выбросы аммиака, сероводорода, фенола без разрешительных документов.
В госреестре владельцем коксового завода "Новомет" указан его директор Максим Бондарев.