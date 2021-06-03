"Львовуголь" купил медицинские маски по завышенным на 3 миллиона ценам, – Нацполиция

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении одному из руководителей ГП "Львовуголь" по делу о закупке масок для противодействия распространению коронавируса по завышенным ценам.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области, топ-менеджеру сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"В апреле 2020 года один из руководителей ГП "Львовуголь" подписал договор с поставщиком на закупку фильтровальных масок для сотрудников в рамках мероприятий по противодействию пандемии COVID-19. Но, используя служебное положение и не проверив стоимость масок, должностное лицо подписало дополнительные договора на их покупку по завышенным ценам", – сказано в сообщении.

По данным следствия, таким образом топ-менеджер "Львовугля" нанес предприятию убытки на сумму более 3,2 млн грн.

Полицейские сообщили представителю "Львовугля" подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).