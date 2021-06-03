Только 7% участников небанковского рынка раскрыли реальных владельцев, – НБУ
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, в частности, структуры собственности раскрыли 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.
У остальных компаний, которые пока не подали документы, есть для этого еще две недели, а именно до 17 июня 2021 года.
Национальный банк напоминает участникам небанковского рынка о сроках и о важности своевременного предоставления полного пакета документов.
"Срок, установленный для раскрытия структур собственности, уже подходит к своему окончанию, и сегодня мы впервые публикуем информацию о структурах собственности тех участников небанковского рынка, которые уже подали в Национальный банк полные пакеты документов", – отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко.
Также Национальный банк на своем сайте запустил страницу "структуры собственности поставщиков финансовых услуг". Там будет публиковаться информация о структурах собственности небанковских финансовых учреждений.
Кроме того, на специальном лендинге "прозрачный рынок небанковских финуслуг" появился расширенный перечень ответов на самые распространенные вопросы от участников рынка о раскрытии структур собственности.
Как сообщалось, 14 апреля Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности. Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в срок Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.