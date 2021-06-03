АМКУ отказался штрафовать облэнерго Левочкиной за смену собственника без разрешения
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Дело касается нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции".
Соответствующий пункт гласит: "Нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции является концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета, в случае если это разрешение необходимо". За такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 5% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год.
Дело разделено на два пункта. Один касается приобретения Юлией Левочкиной более 50% уставного капитала компании Ombri Electrical Energy Co. Limited (Кипр). Второй касается приобретения компанией Ombri Electrical Energy Co. Limited более 50% акционерного капитала ЧАО "Закарпатьеоблэнерго".
По каждому из них АМКУ не применил штрафных санкций, предоставив разрешение на эти концентрации.
"Закарпатьеоблэнерго" – оператор систем распределения электроэнергии, который обслуживает электросети Закарпатской области.
Как сообщалось, сестра лидера "Оппозицийного блока" Сергея Левочкина Юлия (также нардеп от "Оппоблока") в 2016 году задекларировала 45 фирм, в том числе ПАО "Закарпатьеоблэнерго", акциями которого владела через свое ООО "Энергетическая Украина ТВ". Согласно данным госреестра, эта фирма сейчас прекращена.