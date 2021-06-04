"Белавиа" урезала чартерную программу из-за санкций

Из-за воздушных санкций, которые наложили на белорусские авиакомпании страны ЕС и Украина, самый крупный авиаперевозчик Беларуси "Белавиа" теперь может выполнять только чартерные рейсы в Египет и Турцию.

Полеты в Тунис, Черногорию и Албанию прекращены. Сейчас авиакомпания занимается вывозом граждан Беларуси обратно домой, передает avianews.com.

1 июня два самолета "Белавиа" доставили в Беларусь из Туниса 346 пассажиров. 2 июня авиакомпания вывезла 189 туристов из Черногории и 168 человек - из Албании.

На ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса для вывоза 300 беларусов.

Также "Белавиа" изучает возможные пути эвакуации туристов из Кипра, который закрыл свое воздушное пространство для авиакомпании.

Вывозные рейсы выполнялись с облетом территории Украины и граничащих с Беларусью стран ЕС, что значительно увеличило время в пути.

Несмотря на санкции "Белавиа" решила продолжать чартерные программы на курорты Турции и Египта. Однако из-за облета Украины это увеличит время в пути и расходы авиакомпании.

"Белавиа" уже заявила, что вынуждена поднять стоимость всех чартерных перелетов в Турцию и Египет по причинам, которые не зависят от авиакомпании.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.