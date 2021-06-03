Приватизация станет лучшим способом проведения деолигархизации, – заместитель главы ФГИ Кудин

Приватизация станет лучшим инструментом проведения деолигархизации и уничтожения коррупционных схем на государственных предприятиях.

Об этом заместитель председателя Фонда госимущества (ФГИ) Денис Кудин заявил в интервью Lb.ua.

Он напомнил, что в этом году на приватизацию будут направлены такие предприятия как ОГХК, "Большевик", "Президент отель". В целом государство планирует получить 12 млрд грн от приватизации в 2021 году.

"Основной рецепт деолигархизации на госпредприятиях – это регулярная, частая смена менеджмента, потому что влиятельные люди расставляют там нужных им людей. На сегодня сказать, что полностью преодолено влияние олигархов, сложно. Но эту систему строили 30 лет, в один день ее преодолеть трудно.

Обрезаются связи, разрушаются схемы, а интенсивная смена менеджмента не позволяет этим схемам возникнуть и прорасти. А если одним словом, то лучший способ деолигархизации – это приватизация. Нет коррупции на тех предприятиях, которые перешли из государственного сектора в частный. Государство как сильный игрок взимает налоги и регулирует правила, для того, чтобы бизнес конкурировали честно. А конкуренция – это лучший толчок опять же к экономическому росту", – отметил Кудин.

Заместитель главы Фонда госимущества добавил, что в 2021 году планируется самая масштабная приватизация со времен продажи "Криворожстали".

"По большой приватизации – продажа 5-6 лотов как раз и позволит нам полностью выполнить этот план поступлений (12 млрд грн, – ред.). По ОГХК цена вырастет на десятки процентов. То есть это значительное увеличение. И вообще мы рассчитываем, что это будет крупнейшая приватизации последнего времени. По сути, мы ожидаем, что будет самая большая приватизация со времен "Криворожстали". Большой интерес со стороны мирового рынка титана к этому предприятию. И мы очень рассчитываем, что все произойдет максимально качественно и уже этим летом мы сможем отчитаться о полученном результате", – рассказал Кудин.

"Большевик" – все, кто живет и работает в Киеве, знает, что последние 20 лет это такое пятно на Шулявке, которое видят все киевляне. Нужно, чтобы это стало местом экономического развития. Мы рассчитываем, что цена будет от миллиарда гривен за этот лот", – добавил замглавы ФГИ.

Кудин отметил, что Фонд также надеется обеспечить значительные поступления в госбюджет от приватизации "Президент отеля".

"Президент отель" – также есть большие ожидания от его продажи, хотя там есть договор аренды до 2034 года, и это обременение, поскольку этот договор заключен очень давно, в 2004 году, за очень малые деньги. Мы сегодня как ФГИ ведем судебные дело о расторжении этого договора, но судебная волокита занимает много времени. Посмотрим, как мы будем двигаться, актив интересен, и с точки зрения развлекательного бизнеса, рестораны, бары, казино, и с точки зрения конференц-сервиса, там одни из самых больших выставочных площадей, там номерной фонд – 370 номеров. Это очень интересный объект", – пояснил Кудин.