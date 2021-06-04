В Украине зафиксировали 2,2 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 82 ребенка и 20 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 963 человека, умерло 95 пациентов, выздоровело – 8 291. При этом совершили 61 321 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 211 683 человека, выздоровело – 2 080 382, летальных случаев зафиксировали 51 054, провели 10 290 345 тестов.

Кроме того, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 123 663 человека, за прошедшие сутки – 50 840.

Днем ранее, 3 июня, сообщали о 2 581 новом случае заболевания COVID-19, 2 июня – о 2 205 случаях, 1 июня – о 2 137 , 31 мая – о 1 703 случаях заболевания.