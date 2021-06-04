США внесли в "черный список" Huawei и еще 58 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США.

Как следует из указа, запрет вступает в силу 2 августа 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

В "черный список" попали 59 китайских компаний. Среди них - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ "запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг".

"Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям, как в Китае, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека", – добавляют в Белом доме.

Отмечается,что этот указ призван способствовать "дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".