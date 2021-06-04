Кувейт разрешил поставки мелкого рогатого скота из Украины

Украина и Кувейт согласовали новый ветеринарный сертификат на экспорт мелкого рогатого скота.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, украинские производители, которые занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота, способны конкурировать на мировом рынке.

"Открытие рынка Кувейта для экспорта МРС создает для них дополнительные возможности. Ми, со своей стороны, с коллегами из МИД будем продолжать работу над открытием новых экспортных рынков", – отметила она.

Отмечается, что это уже второй утвержденный ветеринарный сертификат между странами за последний месяц. Ранее возможность экспортировать собственную продукцию в Кувейт получили украинские производители молока и молочных продуктов.