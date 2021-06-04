Офис генпрокурора предотвратил незаконную передачу в пользование крупного месторождения литиевых руд на Донбассе

Хозяйственный суд Киева отказал частному обществу в удовлетворении иска о пользовании одним из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители установили, что предприятие, несмотря на требования законодательства и при отсутствии специального разрешения без проведения аукциона, обратилось в суд с иском к государственной службе геологии и недр Украины о признании права пользования и устранение препятствий в пользовании Шевченковским месторождением литиевых руд в Донецкой области.

Обосновывая свою позицию, прокурор настаивал на том, что предприятие незаконно и вне конкурса пытается получить в пользование для добычи литиевых руд Шевченковское месторождение.