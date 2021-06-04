Кабмин внесет в Раду программу действий в конце июня, – первый вице-премьер

Кабинет министров в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", – отметил он.

Как сообщалось, в минувшем году парламент дважды отказался поддержать программу действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля, однако премьер-министр заявил, что правительство намерено работать по этой программе вне зависимости от ее принятия парламентом.