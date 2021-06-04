Харьковское предприятие "Укроборонпрома" незаконно обслуживало иностранный военный самолет, – СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром", который предоставлял иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.