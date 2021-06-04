Региональные сети АЗС снизили цены на автогаз

Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, с 28 мая по 4 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Автогаз в сети AMIC, подешевел на 20 копеек – до 15,26 грн/л, в сети ZOG – на 50 копеек – до 14,99 грн//л.

Такие сети как Олас, Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 копеек.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 копеек и 20 копеек соответственно – до 15,99 грн/л. При этом в Днепротровской области ресурс подорожал на 10 копеек – до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена ресурса по сети уменьшилась на 8 копеек – до 15,83 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 копейки за неделю).

По данным "А-95", за прошедшую неделю автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 50 грн/т, до 23 450 грн/т.